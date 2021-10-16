На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в регионе остается достаточно напряженной.

В рамках работы координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией Губернатор Валерий Радаев не раз поднимал вопрос об увеличении резервных коек для заразившихся.

В Саратовской области сегодня уже развернуто 4751 место. Из них 260 коек было введено на прошлой неделе в городе Энгельсе.

На следующей неделе в Саратове на базе областного клинического кардиологического диспансера планируется оперативно развернуть еще 60 коек с увеличением их количества до 250 штук.