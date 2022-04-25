В правительстве области прошло заседание областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом сообщил Роман Бусаргин.

Он отметил, что за счет проведенных службой занятости мероприятий в регионе снизился уровень безработицы — до 0,7%. На единой цифровой платформе размещено свыше 30 тысяч вакансий.

-Несмотря на это, в условиях действия санкций мы должны быть готовы, что ряд предприятий может столкнуться с необходимостью пересмотреть свои производственные и логистические цепочки, что может привести к изменению режима и условий труда сотрудников. Сейчас мы должны работать на опережение, чтобы сохранить свои предприятия и коллективы, а также поддержать занятость и доходы наших граждан., — добавил Бусаргин.

В регионе продолжают действовать несколько программ, направленных на поддержку занятости. В рамках национального проекта «Демография» в 2022 году профессиональное обучение пройдут 3,1 тысячи граждан старшего поколения, женщин в декретном отпуске и других категорий граждан. Кроме того, в текущем году государственную поддержку в виде частичной компенсации затрат на выплату заработной платы смогут получить работодатели, принявшие на работу молодых людей в возрасте до 30 лет.

Существенную поддержку рынку труда также оказывают принятые Правительством России меры. Речь идет об организации временных и общественных работ и профессиональном обучении. На их реализацию из резервного фонда для Саратовской области предусмотрено 493 млн рублей.

Также на заседании рассмотрели вопрос, касающийся уровня заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики. Министерствам и органам местного самоуправления необходимо проводить индивидуальную работу с работодателями, имеющими показатели ниже средних по отрасли. В эту работу также активно должны включаться профсоюзы.