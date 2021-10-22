Более 9 тысяч домовледений в Саратовской области подключат к газовым сетям бесплатно.

В регионе программа по бесплатной догазификации населенных пунктов, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным, стартует в 2022 году.

По предварительным расчетам регионального штаба, к газораспределительным сетям могут подключиться 9467 домовладений в 345 населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, в которых прописано 12763 человека.

Исходя из этих данных, суммарные затраты на подведение газопровода до границ земельных участков составят более 1 миллиарда рублей.

Для подключения действуют следующие критерии:

— домовладение должно находиться в границах газифицированного населенного пункта,

— заявителем может быть физическое лицо с оформленным правом собственности на жилой дом и земельный участок,

— газ можно использовать только для личных и домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью,

— садовые некоммерческие товарищества, находящиеся в границах населенного пункта, газифицируются до границ общего пользования.

Заявки принимаются во всех филиалах и участках газовых компаний. На сегодняшний день это 84 пункта по всей области.

Подать заявление на догазификацию можно также онлайн на официальных сайтах «Газпром газораспределение Саратовская область», «Саратовгаз», портале Единого оператора газификации и Госуслугах.