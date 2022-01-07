В рамках региональной программы, в этом году будут отремонтированы 100 детских садов.

Будут охвачены учреждения во всех муниципальных районах области. Напомню, программа была инициирована летом прошлого года Председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

На сегодняшний день сформирован список объектов на 2022 год. В большинстве детских садов запланированы работы по ремонту кровли, фасадов, замене оконных блоков, замене системы электроснабжения.

В целом на реализацию программы в рамках текущего года в бюджете предусмотрено 179,6 млн рублей.