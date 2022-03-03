Принял участие в совещании по поддержке малого и среднего предпринимательства, которое провел Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов.

Саратовская область, как и другие регионы, находится на постоянной связи с федеральным центром. Разрабатываются и внедряются механизмы поддержки бизнеса в условиях введения санкций.

Напомню, Президентом России Владимиром Путиным и федеральным Правительством уже принят ряд важных решений по оказанию поддержки субъектам предпринимательства:

— финансовая (грантовая) поддержка IT-компаний;

— налоговые льготы для IT-компаний;

— расширение грантовой поддержки сельхозпроизводителей;

Кроме того, в Государственную думу РФ направлены проекты по введению моратория на плановые проверки, льготному кредитованию, компенсациям за использование системы быстрых платежей, упрощению процедур закупок товаров, лекарств и медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд и другие проекты.