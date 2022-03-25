В Саратовскую область прибыла бизнес-миссия из Азербайджана и Турции. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил вице-губернатор региона Роман Бусаргин.

С этими государствами регион связывают тесные деловые контакты.

-Нам уже удалось наладить взаимодействие по многим вопросам в бизнесе, промышленности, культуре и другим направлениям, однако уверен, что потенциал для двустороннего сотрудничества с каждой страной не исчерпан и перспективен для всех сторон, — написал Бусаргин.

Продукция саратовских производителей в Азербайджане и Турции пользуется спросом. Речь идет об удобрениях, злаках, овощной продукции и других товарах. Иностранные партнеры поставляют оборудование, изделия из металлов, фрукты и орехи, стекло и другую продукцию.

-Обсудили с гостями планы по дальнейшему взаимодействию и перспективным направлениям. У нас есть множество механизмов поддержки инвесторов, льготы, особая экономическая зона. Кроме того, планируется создание индустриальных парков, что значительно облегчит «вход» в работу для резидентов.

Саратовская область максимально заинтересована в дальнейшем долгосрочном сотрудничестве. Уверен, что по итогам бизнес-миссии будут заключены новые контракты и приняты решения, направленные на развитие региона. Правительство области будет всячески этому содействовать, — добавил чиновник.