Сегодня, 17 марта, зампред правительства Саратовской области Роман Ковальский отчитался руководству о работе штаба по региональному продовольственному рынку.

По его словам, ежедневно отслеживаются динамика цен и запасы товаропроизводителей.

Так, на складах уже готовы к отгрузке: мука пшеничная — более 7 тысяч тонн, крупы — почти 900, макаронные изделия — 4600, запас сахара на Балашовском комбинате — 7400 тонн.

— Отрабатываем, выстраиваем логистику, обеспечение ярмарочной торговли, — сообщил Ковальский.

Также он отметил, что запасов сахара в стране хватало на 9-10 месяцев до массового ажиотажа граждан. Сети не успевают размещать новые партии.

В связи с этим председатель правительства Роман Бусаргин поручил открыть новые точки продажи.

— В субботу и воскресенье у нас должны появиться ярмарки в районах. Сахар есть, не надо, чтобы люди ездили на Театральную площадь. Надо просто добавить точки, — заявил он.