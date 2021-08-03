Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о создании рабочей группы по вопросам экологического оздороавления.

— Ранее уже встречались с экспертами и общественниками по этому поводу, тогда и появилась идея официально закрепить статус нашего собрания. Для крупных городов актуальна тема благоустройства общественных пространств, где зачастую идет замена или создание новых зеленых насаждений. Здесь необходимо опираться на мнение профессионалов. Благо, что они у нас есть. Только во взаимодействии мы сможем добиться видимых результатов, — отметил он.

В состав рабочей группы входят не только эксперты из научной сферы, но и представители общественных экологических движений. Роман Бусаргин возглавляет ее, всего группа насчитывает несколько десятков человек.