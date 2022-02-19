В регионе создан оперативный штаб по оказанию помощи гражданам, вынужденно покинувшим территории ДНР и ЛНР. Сегодня, 19 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал соответствующее распоряжение.

Вице-губернатор оперативный штаб возглавил лично. Секретарь штаба — начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. В состав вошли руководители правоохранительных органов и оперативных служб региона, руководители профильных структур Правительства области.