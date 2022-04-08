Сегодня, 8 апреля, в Лысогорском районе председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин встретился с главами муниципалитетов и поселений.

На встрече обсудили реализацию государственных федеральных и региональных программ.

-Сейчас у районов имеется множество возможностей реализовывать проекты по различным направлениям и улучшать жизнь граждан за счёт федерального и регионального бюджета. Очень важно, чтобы территории использовали эти ресурсы по максимуму. Для этого органам местного самоуправления необходимо грамотно и своевременно подавать заявки, тщательно работать с документаций и конкурсными процедурами, — отметил чиновник.

В Лысогорском районе в текущем году в рамках региональных проектов, инициированных спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, отремонтируют 4 образовательных учреждения. Кроме того, в школе № 1 в райцентре по программе «Развитие образования» пройдёт капитальный ремонт.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» запланирован ремонт спортивного зала школы в селе Новая Красавка. Работы начнутся 1 июня, когда ребята уйдут на каникулы. В этом же населенном пункте отремонтируют кровлю Дома культуры.

Также запланировано открытие класса для дополнительного образования по направлению «Робототехника» на базе школы в селе Бутырки.

На содержание и ремонт дорог в Лысогорском районе в 2022 году предусмотрено 23,9 млн и 43,7 млн рублей соответственно. Ещё 33,6 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние дорог в сельских поселениях. В рамках национального проекта начнётся капитальный ремонт участка автодороги «Шереметьевка — Урицкое — Широкий Карамыш — Большие Копены».

В рамках работы по формированию комфортной городской среды в райцентре благоустроят 4 дворовые территории и 2 общественных пространства на улице Железнодорожной.