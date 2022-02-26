Сегодня, 26 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин провел встречу с представителями профсоюзных организаций. Там обсудили работу по повышению заработной платы жителей.

-В Саратовской области остаются отрасли, где уровень оплаты труда по-прежнему ниже среднего по региону. Профсоюзы напрямую взаимодействуют с работодателями, защищают интересы работников, и их помощь в этом вопросе будет неоценимой. Это тонкая грань. Нам нужно, чтобы и бизнес чувствовал себя уверенно, и люди получали достойные деньги.

Пандемия сыграла свою роль для экономики, но ее последствия практически преодолены. Да, частично ограничения остаются, но экономика восстанавливается даже быстрее, чем мы прогнозировали. Нельзя бесконечно использовать пандемию, как аргумент в вопросе неготовности к повышению зарплат.

Представители профсоюзов солидарны с Правительством в этом вопросе. Их также в первую очередь волнует уровень зарплат и условия труда на производствах. Неправильно, когда компания имеет многомиллионную прибыль, однако платит своим сотрудникам чуть более 20 тысяч рублей в месяц. Такие примеры у нас, к сожалению, есть.

Открыто поговорили и о проблемах, с которыми сталкиваются объединения. В их числе отсутствие коллективных договоров на предприятиях. Это сложный процесс, но пройти через него всё равно придется.

Поручил организовать обучение для органов местного самоуправления по всем вышеуказанным направлениям, так как обеспечение благополучия людей — основа работы районной власти.

Отдельно обсудили ситуацию с отраслевыми соглашениями, в которых задачи должны соответствовать общероссийским показателям по уровню зарплат. Перед министерством труда и социальной защиты поставлена задача подготовить предложения по этому направлению и изучить опыт других субъектов. Мы должны использовать все механизмы для повышения зарплат жителей.

Во время беседы с представителями профсоюзов также выяснил, что в нескольких крупных саратовских компаниях отсутствуют профсоюзные объединения. При этом организации получают поддержку от государства и находятся с нами на постоянной связи в вопросе развития или сохранения производства. Работодатели делают это осознанно, однако такая «игра в одни ворота» недопустима.

Принято решение создать выездные комиссии, которые будут на местах проверять наличие коллективных договоров и профсоюзов. Пилотным станет Энгельсский район, где заработная плата по сравнению со средними показателями по региону остается достаточно низкой, — написал политик.