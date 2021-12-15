В регионе за ночь выпали осадки, которые привели к изморози и гололеду.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют снегопады. Министерству дорожного хозяйства области поручено организовать круглосуточное дежурство дорожных служб и держать на особом контроле состояние региональных и межмуниципальных трасс

За прошедшую ночь было израсходовано 966 тонн песко-соляной смеси на дорогах регионального значения. Также для обработки и расчистки трасс в муниципальных районах было задействовано 117 единиц специальной техники. На дорогах федерального значения вышло 85 машин.

Проезд обеспечен на всей территории Саратовской области. Ответственные службы продолжат осуществлять мониторинг ситуации на дорогах.

Уважаемые автолюбители, будьте осторожны на дороге! Берегите себя и окружающих.