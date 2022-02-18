Сегодня, 18 февраля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил Шиханы, Вольский и Хвалынский районы. Он повел совещания на тему реализации государственных региональных и федеральных программ.

—Обозначил перед органами местного самоуправления основные задачи и предупредил, что срыв сроков недопустим. Руководители муниципалитетов и глава поселений несут персональную ответственность за реализацию проектов. Аукционы по объектам должны быть объявлены в ближайшее время, — уточнил чиновник.

В муниципалитетах по региональным проекта, инициированным спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, в общей сложности отремонтируют 6 школ и 5 детских садов.

На текущий год в Вольском районе запланирован ремонт кровли ДК в селе Куриловка и ДК «Факел». На капитальный ремонт и ремонт дорог, находящихся в ведении муниципалитета, направят 19,7 млн и 51,1 млн рублей соответственно. Еще 51,1 млн рублей предусмотрены на приведение в нормативное состояние проезжей части в сельских поселениях. Кроме того, запланировано устройство защитных слоев на дороге от автоподъезда к Вольску со стороны села Терса до автоподъезда к райцентру от ж/д переезда.

По программе формирования комфортной городской среды в районе благоустроят 2 двора (дома № 4 и № 5 на пер. 1-й Саратовский) и 5 общественных пространств в райцентре (сквер Памятника Бойцам Красной Волжской флотилии, сквер X-летия Октября, сквер по улице Чернышевского, городской парк, сквер микрорайона Новоселы).

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в школе села В. Чернавка отремонтируют спортивный зал. По программе комплексного развития сельских территорий запланировано устройство пешеходных дорожек по улицам Молодежная и Школьная в селе Покровка.

В г. Шиханы по госпрограмме отремонтируют кровлю ДК «Корунд». Намечено благоустройство 2-х дворовых территорий на улице Молодежная и 3-х общественных пространств (сквер по ул. Молодежная, аллея Героев, общественная территория на ул. Ленина).

По программе модернизации первичного звена в населенном пункте проведут капитальный ремонт поликлиники. Здание было построено в 1973 году. С того времени в нем проводились только косметические ремонты.

В Хвалынском районе в 2022 году проведут ремонт кровли ДК в поселке Северный, направят 26,5 млн рублей на восстановление проезжей части в сельских поселениях. В райцентре запланировано благоустройство 3-х общественных территорий: городской пляж, стадион и территория по улице Российской Республики. В прошлом году муниципалитет также выиграл грант в размере 50 млн рублей на реализацию проекта «Улица Художника». В настоящий момент проектно-сметная документация проходит экспертизу.

В рамках программы «Чистая вода» в поселке Северный проведут реконструкцию системы водоснабжения. Кроме того, продолжается реализация проекта по реконструкции канализационных очистных сооружение и канализационных сетей Хвалынска. Техническая готовность сейчас составляет 69%. Работы ведутся с опережением сроков на 15 месяцев.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» разработана проектно-сметная документация на двухэтапный ремонт трассы «Хвалынск — Ивановка — Алексеевка».