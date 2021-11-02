Подготовка к зимнему периоду – ответственная работа, требующая внимательности и точности на каждом этапе.

Климатические особенности нашего региона предполагают первый снег и гололедицу уже в ноябре. Во избежание рисков автомобильных аварий и травм пешеходов необходимо провести подготовку дорожно-коммунального хозяйства, которая уже находится на завершающей стадии.

Сегодня с главой Саратова Михаилом Исаевым осмотрели технику для расчистки городских дорог от снежных заносов.

На данном этапе завершена заготовка пескосоляной смеси и реагентов, техника переведена на сезонный режим эксплуатации.

По словам руководителя МБУ «Служба благоустройства города» Александра Белова, Саратов готов к приходу зимы.