Внесены изменения в постановление об ограничительных мероприятиях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Оперативным штабом принято решение об изменении системы доступа в торгово-развлекательные центры и комплексы.

Проверка наличия у посетителей QR-кода или медицинского отвода будет осуществляться непосредственно в самом магазине, объекте бытового обслуживания и пр.

Это позволит избежать очередей на входе в ТЦ, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников.

Кроме того, расположенные там объекты торговли смогут работать наравне с аналогичными организациями, расположенными в отдельно стоящих зданиях.