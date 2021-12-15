Внесены изменения в постановление об ограничительных мероприятиях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Оперативным штабом принято решение об изменении системы доступа в торгово-развлекательные центры и комплексы.
Проверка наличия у посетителей QR-кода или медицинского отвода будет осуществляться непосредственно в самом магазине, объекте бытового обслуживания и пр.
Это позволит избежать очередей на входе в ТЦ, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников.
Кроме того, расположенные там объекты торговли смогут работать наравне с аналогичными организациями, расположенными в отдельно стоящих зданиях.