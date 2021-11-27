Сегодня посетил Аткарский район. Осмотрел детский сад «Улыбка» в центре города. Объект построен в 1936 году и нуждается в ремонте.

Жители Аткарска обращались с вопросами по ремонту кровли детского сада. Здание администрация старается поддерживать в пригодном состоянии, внутри сделан ремонт. Но есть такие виды работ, на которые найти финансирование из муниципального бюджета трудно. Для решения этой проблемы Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин инициировал разработку региональной программы по ремонту социальных и культурных объектов во всех районах. Финансирование в объеме не менее 250 млн рублей уже предусмотрено в бюджете на 2022 год, который принят депутатами областной думы.

В программу войдут 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры. Планируется такой объем исполнять ежегодно. В Аткарском районе будут отремонтированы 2 школы, 2 детсада и 1 ДК.

С 2022 года по инициативе Председателя Государственной думы Вячеслава Володина в регионе начнется реализация программы по ремонту 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры в дополнение к существующим.

С депутатами областной думы Дмитрием Петровым и Анатолием Ципящуком обсудили возможность включения детского сада в программу. С учетом его востребованности, состояния кровли принято решение, что работы необходимо выполнять в 2022 году. Муниципалитет также выделит дополнительные средства на другие виды работ, что позволит комплексно обновить здание.