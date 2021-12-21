Завершено строительство новой станции обезжелезивания в городе Петровске.

Благодаря участию в федеральном проекте «Чистая вода» нацпроекта «Экология» город получил более 50 млн рублей на эти цели.

Теперь очистные сооружения обеспечивают качественной питьевой водой четыре тысячи человек, которые получают водоснабжение от первого водозабора в микрорайоне Загорщина. Производительность новой станции составляет около 1800 кубометров воды в сутки.

Уже подтверждено продолжение реализации этого проекта на территории города. В 2022 году начнется строительство аналогичных очистных сооружений. Считаю, что Петровск – это хороший пример участия в федеральных программах для других муниципальных образований области.