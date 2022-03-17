Сегодня, 17 марта, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин на заседании:

Вчера состоялось большое совещание нашего Президента Владимира Владимировича Путина с руководителями субъектов страны. Отдельное внимание он уделил поддержке регионов в сложившейся экономической ситуации. Как отметил Президент, «в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики». Перед нами поставлены четкие задачи – минимизировать риски безработицы, строго соблюдать все социальные обязательства перед гражданами, обеспечить более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов, обеспечить доступность товаров первой необходимости на потребительском рынке. Коллеги, все это может и должно быть реализовано. Никто не говорит, что будет легко, но мы не боимся трудностей и способны их преодолевать.

Федеральный центр не отказывается от реализации национальных проектов и государственных программ, выделенные в рамках этого средства не будут сокращаться. Подчеркну, что и региональные программы, о которых мы заявляли еще в прошлом году, остаются и будут исполнены. Мы начинаем в этом году ремонт школ, детских садов и домов культуры. Мы планируем решить вопрос по обманутым дольщикам в региональном реестре. Это, в первую очередь, ЖСК Северный. В данный момент необходимые средства в областном бюджете заложены, разрабатывается порядок предоставления компенсаций. Минстрой области прошу не затягивать с подготовкой документа. Дольщики его очень ждут, мы не можем подвести их в этом вопросе.

Что касается ситуации с наличием некоторых продуктов на полках магазинов, то здесь для нас с вами нет ничего нового. В начале пандемии мы сталкивались с повышенным спросом населения на те же сахар, соль, крупы. Ситуацию удалось выровнять во взаимодействии с поставщиками, торговыми сетями, а также благодаря участию надзорных органов. И сейчас все мы снова объединились для решения этой проблемы. В регионе есть достаточный запас наиболее востребованных товаров, однако из-за проблем с логистикой возникают перебои. Очевидно, что в условиях ажиотажа на сахар его поставки нельзя вести такими же темпами, что были до этого. Правительство области на постоянной связи с поставщиками, мы договорились с «Русагро» о дополнительной отгрузке сахара для нашего региона, с балашовским производителем об увеличении объема поставок в торговые сети области. Минсельхозу и министерству экономического развития необходимо и далее регулировать ситуацию. Нельзя оставлять бизнес один на один со сложностями. Любые сигналы должны отрабатываться незамедлительно.

Коллеги, вопросы ценообразования остаются для нас актуальными. К нам поступают сигналы от жителей, их отрабатывают. Однако это точечное решение проблемы. Как только удастся наладить поставки, удовлетворить возросший потребительский спрос и наличие товаров во всех магазинах, проблема пойдет на спад.

Лучший способ регулирования цен – здоровая конкуренция. Крупные торговые сети на продукты первой необходимости устанавливают минимальную наценку, поэтому им отгрузка должна идти в первую очередь.

Знаю, что никто из вас сейчас не сидит на месте, вы работаете с поставщиками, торговыми организациями, готовите дополнительные сельхозярмарки. Но жители увидят вашу работу только, когда будет результат.