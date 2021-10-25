Что это за издевательство над памятником федерального значения? Да и над жителями города.

Администрация отписалась в комментах — какое-то очередное словоблудие… И то наврали, и за 2 месяца ничего не исправили..

При проведении работ по устройству

тротуара его и без того сильно завышенная отметка была ещё увеличена сантиметров на 20! Зачем вы это делаете?!

Зачем вы утопили в асфальт основание колоннады? Вы не понимаете, что на камнях основания теперь будет стоять лужа, то замерзая, то отстаивая? И соответственно, колоннаде недолго осталось стоять…

До вашего благоустройства она 200 лет стояла…

О гидроизоляции стен тоже никто не

подумал. И о водоотводе тоже. В результате такого «благоустройства» во дворе у воpот будет глубокая лужа. Фундамент будет в воде.

Вот, действительно, если камень на камень кладёт дурак, он не строит, он ломает… Ну почему же у саратовских чиновников все так?

А как это выглядит? Для чего вы уродуете город?

Почему изуродованные подрядчиком колонны не отремонтированы? На двореу же практически ноябрь — в такомс остоянии всё в зиму уйдёт?

Помнится, год назад эти му…ки

оштрафовали местного жителя, который подштукатурил эти колонны. То есть эти. .. запрещают самостоятельно приводить в порядок колонны памятника и сами ничего не делают?! По-хорошему за это наказывать надо. И сильно наказывать!

Мне кажется, неплохо бы было выгнать из Волжской администрации всех, кто как-то сопричастен организации и контролю за строительными работами. А то и всю её разогнать по результатам работы на набережной. Вместе с Управлением по охране объектов культурного наследия Саратовской области. Зачем вообще это всё управление? Чем оно занято в тот момент, когда как раз и следить нужно за сохранением одного из 9 памятников федерального значения?