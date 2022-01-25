Примечательна уверенность среднего россиянина в том, что его родной город какой-то плохонький, недогород по сравнению с европейскими городами.

Причём, я уверен, что этот человек ни разу не был в Европе. Ему просто так кажется. Представляется, что так же думает большинство наших сограждан.

По статистике, загранпаспорта есть у 15% населения. И ездят эти 15%, как правило, в Турцию и Египет. Мир повидать! Хорошо, конечно, что они хоть куда-то ездят, и хоть что-то видят. Хотя современный Египет — не самый лучший образец цивилизации.

Отсюда понятно, почему «национальная деревня» кажется этим людям очень удачным проектом! Оттого и эти бредовые представления о родном городе, да и о мире в целом. Но так есть, и таких людей много, если не все.

Цивилизации в Саратове, действительно, очень немного.

Я поездил по Европе. И вдоль, и поперек. И, в основном, именно по туристическим местам. У меня десятки тысяч фотографий из этих поездок. Я знаю, как выглядят эти европейские туристические места, что ценят европейцы Это именно историческая застройка. И уж тем более ничто и близко не напоминает саратовскую «национальную деревню».

Исторический Саратов совсем не так плох, как представляется. Да, он в плохом состоянии. Но в основе своей это чудесный купеческий волжский город. И ничем он не хуже европейских городов. Сравнивать его нужно, конечно, не с европейскими столицами, это было бы странно, и не с большими городами, а с аналогичными провинциальными городами в 50-100 тысяч жителей, в каких, собственно, и живёт большинство европейцев.

Вы легко можете найти в сети фотографии начала прошлого века каких-нибудь европейских городов и Саратова. Их легко спутать, они очень похожи.

Саратов не всегда был таким как сейчас. Он строился европейски образованными людьми в европейской традиции. Это европейский город. Пусть и не самый богатый. И спрашивать оппонента «Вы считаете, что в Саратове тот уровень, что показывают туристам в Европе?» как минимум странно. Конечно, у исторического Саратова именно такой уровень.

Да, уровень Саратова заметно упал за последние десятилетия. Но «среднему россиянцу» это в голову не приходит. Ему кажется, что «национальная деревня» это прорыв в будущее, а историческая застройка — это «примитивные развалины, будь это дом Дьяконова или останки гостиницы Россия и тому подобный хлам никому не интересный».

В Саратове осталось немного культурных образованных людей, и вряд ли получится сберечь даже остатки «европейского Саратова».

Но не думаю, что «средним россиянцам» стоит этому радоваться. Дело же не только в aрхитектуре.

Цвилизация уходит целиком. И медицина, и образование, и прочее.

А жить в убогой азиатской дыре — то ещё удовольствие.