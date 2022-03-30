Заместитель Председателя Правительства Саратовской области по социальной сфере Роман Грибов прокомментировал информацию о возможных перебоях в обеспечении школьников начальных классов бесплатным питание. На странице в социальной сети Роман Грибов подчеркнул, что необходимые средства на школьное питание имеются и израсходованы лишь на четверть.

-В Саратовской области бесплатное горячее питание для школьников начальных классов обеспечивается в полном объёме. На эти цели предусмотрены все необходимые средства. В настоящий момент израсходована лишь четверть от заложенной суммы на финансовый год. Питание детей осуществляется в штатном режиме.

Что касается следующего учебного года, в формировании объёмов финансирования мы будем опираться на фактические цены и количество обучающихся. Но об этом пока говорить преждевременно, — отметил Роман Грибов.