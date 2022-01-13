Cчитаю необходимым прокомментировать ситуацию, связанную с эвакуацией саратовских школ и приостановкой в них учебного процесса.
Это не тренировочные мероприятия. Информация была получена от правоохранительных органов.
Руководство школ реагирует в соответствии с утвержденным порядком действий.
Подвергать риску жизни детей не имеем права. Поскольку поступила информация о минировании всех школ Саратова, их осмотр экстренными службами займет некоторое время.
В связи с этим комитетом по образованию областного центра принято правильное решение отправить детей домой.
Занятия будут возобновлены сразу после завершения обследования зданий.