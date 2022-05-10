День Победы всегда был и остается одним из главных и почитаемых праздников в нашей семье.

Мой дедушка Владимир Александрович Грибов с первых дней войны сражался на фронте. Победу встретил в освобожденном от фашистов Берлине. Для меня он герой.

Память о нем бережно храню.

В России в истории практически каждой семьи есть свой герой, воевавший на фронтах Великой Отечественной или трудившийся в тылу. Благодаря нашим предкам, мы живём в свободной от фашизма стране.

Сейчас, когда в мире нацизм вновь пытается поднять голову, День Победы приобретает особое значение. Подвиг нашего народа невозможно перечеркнуть. Мы не забудем, какой ценой была завоевана Победа!

Горжусь любимой страной, горжусь Россией!

Поздравляю всех с Великим Праздником!

С Днём Победы!