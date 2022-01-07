Heхватка учителей-предметников — одна из проблем отрасли, которая неразрывно связана с вопросом качества образования в малокомплектных и отдалённых школах региона.

Пути решения этих задач обсуждаем с экспертным сообществом.

Положительный эффект здесь могут иметь программы сетевого обучения.

К реализации предложил идею проекта «Живой урок». Его тестирование пройдет на базе школы села Дмитриевка Ершовского района, где состоятся пробные занятия. Учебный план учреждения проанализирован, определены предметы, вызывающие затруднения у учеников в освоении программы. В их числе история, обществознание и английский язык. Эти предметы, помимо очных уроков, школьники будут изучать дополнительно в режиме оnline.

По видеосвязи занятия проведут преподаватели Саратовского областного института развития образования, что позволит реализовать около 20% программы.

Отмечу, что уровень технического оснащения школ региона позволяет дополнительно применять сетевые формы обучения. Сам проект должен повысить качество получаемых учениками знаний.

Если «Живой урок» успешно зарекомендует себя, то его запустят в других общеобразовательных учреждениях.

Проект подразумевает индивидуальный подход с созданием образовательных программ, отвечающих потребностям каждой школы.