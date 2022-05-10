Министр спорта Роман Грибов отметил трудолюбие и энергию Валерия Радаева на посту губернатора Саратовской области:

— Знаю Валерия Васильевича давно. Ещё с тех пор, когда он работал главой Хвалынского района. Профессионал, чуткий к проблемам людей, его трудолюбию и энергии можно позавидовать. Последнее время работал под руководством Валерия Васильевича в Правительстве.

Главное для него — жители нашего региона, отстаивание и защита в первую очередь их интересов.

Губернатор Радаев всегда большое внимание уделял социальной сфере, и в том числе спорту. А если быть совсем точным, именно развитию спорта в регионе, особенно детского и массового, — написал он.