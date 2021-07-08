Зампред правительства Саратовской области Роман Грибов встретился со Светланой Ерахтиной — женщине, которая 22 года живет с детьми в детсаду №124 на Южной улице.

— Идти ей некуда. Более 20 лет гражданка стоит в очереди на получение квартиры. Вопросов о пребывании семьи в детском саду у администрации Заводского района нет. Единственное требование это своевременная оплата ЖКУ. За несколько лет накопилась внушительная сумма, которую оплатить сразу женщина не в состоянии. С коллегами из администрации нашли понимание по предоставлению рассрочки семье в погашении долгов по коммунальным услугам. Вопросом Дарьи Ерахтиной, опекуном которой является Светлана, будем заниматься. Еще в 2017 году в суде свое право на квартиру девушка отстояла. Вместе с ней будем добиваться исполнения законного решения, — отметил он.

Министерство труда и соцзащиты региона получило поручение еще раз проработать возможные варианты поддержки семьи Ерахтиных.