На три филиала ГУЗ «СГП №6» приходится почти 80 тысяч жителей Заводского района.

В это время укомплектованность медицинского учреждения участковыми терапевтами составляет всего 38%. В пандемию к работе с пациентами здесь привлекают студентов старших курсов СГМУ.

Главный врач поликлиники Марина Аленькина рассказала, что в начале октября на телефон регистратуры одного из филиалов от жителей поступало до 240 вызовов терапевта на дом. Сейчас эта цифра снизилась до 139 звонков.

На совещании с главными врачами поликлиник и больниц области уделил особое внимание организации своевременной и качественной медицинской помощи всем нуждающимся. В настоящее время все звенья регионального здравоохранения работают в режиме максимальной нагрузки. Практически во всех поликлиниках области имеется дефицит врачей, в том числе и участковых терапевтов.

В работе с пациентами, поликлиникам нужно задействовать дополнительные ресурсы, в качестве положительной практики привлекать студентов старших курсов и ординаторов СГМУ.