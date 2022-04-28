В оргкомитет по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» поступили документы для участия от Романа Грибова.

Министр спорта Роман Грибов планирует принять участие по региональной группе №3, в которую входят Хвалынский, Вольский, Новобурасский, Базарно-карабулакский, Балтайский и Балаковские районы, он отметил конкурентность и открытость процедуры предварительного голосования.

«Решил принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Для меня это важный шаг. Праймериз позволяют лучше узнавать проблемы жителей и вместе с ними искать пути их решений. Отмечу, что «Единая Россия» — единственная политическая партия, которая определяет своих кандидатов в отрытой и конкурентной борьбе», — рассказал Роман Грибов.

Напомним, что документы для участия в предварительном голосовании в качестве кандидата можно заполнить на официальном сайте процедуры pg.er.ru или сдать лично в оргкомитет по адресу: город Саратов, ул. Советская, д. 10, режим работы орг комитета: пн. вт. ср. чт. с 10:00 — 17:00, в пятницу с 10.00 – 16.00. Консультацию можно получить по телефону: 8 (8452) 52-11-29.