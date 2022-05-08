С фотографии на вас смотрит Дмитрий Чернаков — настоящий офицер, верный долгу и чести.

Про таких говорят «Человек с большой буквы». В Шиханах, ставших ему вторым домом, он запомнился многим добрым и отзывчивым.

Любил спорт, готовил сборную бригады по рукопашному бою, тренировал школьников. Занимался написанием кандидатской диссертации, которую защитить ему было не суждено.

В ходе спецоперации по освобождению Донбасса пуля снайпера оборвала его жизнь.

При посещении войсковой части в Шиханах сослуживцы Дмитрия Чернакова предложили организовать в честь погибшего офицера турнир. Идею поддержал. В ближайшее время на достойном уровне проведём областные соревнования по рукопашному бою в память о командире тяжелой огнеметной роты, капитане Дмитрии Чернакове.