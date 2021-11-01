От жителей Ленинского района стали поступать жалобы на работу ГУЗ «СГМП №1», бывшей поликлиники №17.

Результаты тестирования на Covid-19 готовят дольше положенного времени, возникают трудности с вызовом врача на дом, очереди на прием к терапевту – эти проблемы чаще всего были указаны в сообщениях.

Во время посещения поликлиники в личной беседе пациенты многие жалобы подтвердили. Они рассказали, что в очереди к терапевту приходится проводить по несколько часов. Такой подход в оказании медицинской помощи неприемлем.

Главному врачу поручил немедленно исправить ситуацию. Применение экспресс-тестов позволит ускорить процесс выявления коронавируса у заболевших.

С учетом эпидемиологической обстановки региональное здравоохранение работает в напряженном режиме.

Понимаю, что во многих медицинских учреждениях в настоящий момент существуют подобные проблемы. Над их решением нужно работать.

Обязательно проеду остальные поликлиники. Особое внимание уделю тем учреждениям, на которые поступят жалобы. Буду разбирать каждое обращение.