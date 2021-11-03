Коренной москвич Александр Владимирович Шмачков на войну ушел летом 1941 года.

Тогда ему, еще шестнадцатилетнему парню, удалось скрыть свой юный возраст и попасть в школу авиаспециалистов. После уже стрелка-радиста Шмачкова ждала присяга, бои на Степном фронте в Центральной России и Восточной Украине.

При форсировании Днепра он получил тяжелое осколочное ранение. Победу Александр Владимирович встретил по пути на Дальний Восток, куда для боевых действий с Квантунской японской армией перекидывали его полк.

В конце августа этого года Александру Владимировичу Шмачкову исполнилось 97 лет. Он живет в добром здравии вместе со своей супругой, в браке они уже более полувека.

В преддверии 80-ой годовщины битвы за Москву посетил Александра Владимировича. Он рассказал, что до сих пор водит автомобиль, а по результатам медицинской комиссии его водительское удостоверение продлено до 2024 года – года его столетнего юбилея.

Пожелал Александру Владимировичу Шмачкову и его семье крепкого здоровья и вручил памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву».

Время неумолимо идет вперед. В Саратовской области проживает всего три ветерана Великой Отечественной войны – участника боев за столицу нашей Родины