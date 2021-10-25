В 34 регионах России проводятся операции по пересадке почек.

На территории Саратовской области ежегодно осуществляется до 10 подобных трансплантаций. Отмечу, что потребность населения в разы превышает эти показатели.

Вопрос развития региональной службы трансплантологии обсудил с академиком РАН, доктором медицинских наук, профессором — Сергеем Готье. В этой встрече приняли участие ректор СГМУ им. В.И. Разумовского Андрей Еремин, главный врач Областной клинической больницы Елена Стифорова и министр здравоохранения Олег Костин.

В Саратовской области нужно активизировать работу по трансплантологии органов. Из-за пандемии в последние два года ее темпы ощутимо снизились. Этот важный вид медицинской помощи необходимо поставить на достойный уровень. Главная цель – сохранить жизнь и здоровье пациентов, вынужденных проходить процедуру диализа.

В этой работе нам необходимо объединить усилия с федеральными учреждениями. Только в клинике СГМУ, при создании условий, возможно проводить до 30 трансплантаций почек ежегодно.

В рамках визита в Саратовскую область Сергей Готье подписал соглашение о совместном долгосрочном научном-практическом сотрудничестве между Центром Шумакова и медицинским университетом имени Разумовского.