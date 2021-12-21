К сожалению, у медиков совсем нет времени перевести дух.

Наряду с пандемией коронавирусной инфекции в регионе растет заболеваемость детей гриппом и ОРВИ. Например, девять филиалов детской городской поликлиники N8 обслуживает все детское население Заводского района и посёлка Тепличный, а это 35 000 человек.

Только за минувший день в них поступило более 700 вызовов врача на дом. Как и в отрасли в целом здесь основным вопросом остается укомплектованность кадрами.

За последние три года в поликлинику пришли 7 молодых специалистов, однако этого недостаточно. В настоящий момент укомплектованность педиатрами в городской поликлинике N°8 составляет 50%.

В работе с пациентами поликлиникам нужно задействовать дополнительные ресурсы, в качестве положительной практики привлекать студентов старших курсов СГМУ.

С целью своевременного обслуживания населения руководство детской поликлиники привлекло дополнительный автотранспорт для доставки врачей к юным пациентам.