Школа в Дмитриевке рассчитана на 10 классов, но в настоящий момент здесь учится всего 21 ребенок.

Для многих сельских средних образовательных учреждений Ершовского района проблема укомплектованности преподавателями-предметниками остается в числе главных.

В Дмитриевской школе все 9 педагогов ведут по два, а то и более предметов. Отмечу, что несколько учителей не имеют профильного педагогического образования. Это неизбежно сказывается на уровне получаемых учениками знаний.

К выпуску в Дмитриевской школе готовятся всего четыре девятиклассника. Они рассказали, что для получения дальнейшего образования им нужны более глубокие знания по ряду предметов, таких как математика и геометрия. А учебный процесс шел бы интереснее, если осуществлялся в обычном классе.

На сегодняшний день главная задача для нас — сохранить каждую школу и каждому ребёнку в регионе дать качественное образование. Вопрос укомплектованности общеобразовательных учреждений учителями-предметниками обязательно рассмотрим на заседании общественного совета по образованию. Оно состоится в ближайшие дни.