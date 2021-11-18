Ранее от родителей учеников cела Сосновка в директ инстаграма поступали жалобы на поставщика продуктов питания.

Администрация Саратовского района провела необходимую работу, ответственного сотрудника привлекли к дисциплинарному взысканию. Совместно с представителем совета родителей школы Светланой Сулеймановой осмотрел пищеблок.

В настоящий момент претензий на качество поставляемых продуктов как со стороны сотрудников общеобразовательного учреждения, так и родительского сообщества нет.

Родители учеников два раза в неделю принимают участие в контроле приёмки продуктов, вносят свои предложения по формированию меню. Так, например, не пользующуюся популярностью среди детей запеканку здесь заменили творожными оладьями.

В школе cела Михайловка, по заверению директора, работа с поставщиком выстроена. Все спорные моменты решаются в оперативном порядке.

Отмечу, что в общеобразовательные учреждения региона должны поставляться только свежие продукты. В достаточном количестве на столах учеников обязаны быть фрукты и овощи, мясо и рыба, молочные продукты, соки.

Если поставщики систематически ненадлежащим образом исполняют свои обязанности, к ним нужно применять меры, вплоть до расторжения контракта с занесением их в реестр недобросовестных.

Если у вас есть жалобы на поставщиков продуктов питания в школы, пишите мне в директ. Буду работать с каждым обращением.

Фото: Instagram