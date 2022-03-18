Объем сельхозпроизводства региона позволяет с избытком обеспечить население продовольствием. Об этом заявил министр сельского хозяйства Роман Ковальский на заседании регионального правительства.

По его словам, в области особенно развито производство сахара, свинины и бахчевых овощей. Не до конца обеспечена собственной говядиной (78%), мясом птицы (22%), рыбой и морепродуктами (19%), картофелем (62%) и фруктами (35%). В ближайшие годы планируется выйти на обеспеченность по молоку.

— Имеют место спекуляции. Но повышение отпускных цен не всегда является спекулятивным. В первую очередь — рост цен на производство, упаковку и логистику. В прошлом году рост себестоимости на некоторые группы составил 30-40%, — отметил Ковальский.

В настоящее время отмечается рост цен на упаковку, смазочные материалы, комплектующие на отечественную и импортную технику (до 120%).

Ковальский коснулся и посевной кампании, пообещав провести ее «организованно и в срок».