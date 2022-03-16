Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что сельхозпроизводителям нужно максимально быстро сориентироваться в текущей ситуации и перейти на отечественные семена, где это требуется. Об этом он заявил на встрече с главой Марксовского района Дмитрием Романовым.

Романов рассказал, что сейчас марксовские хозяйства ведут активную подготовку к посевной. Часть из них уже начала замену импортного посевного материала на российский.

—Марксовский район демонстрирует успешное развитие сельского хозяйства, на протяжении многих лет является лидером молочного животноводства. И сегодня все хозяйства – от небольшой фермы до мегапредприятий – должны показать результат. Не должно быть ни одного гектара пустующей земли. Посевная уже скоро, ее необходимо провести в оптимальные агротехнические сроки, — добавил Радаев.