Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов – о назначении Романа Бусаргина на должность врио губернатора области:

— На протяжении работы Романа Бусаргина в должности председателя правительства Саратовской области у всех фракций областной Думы сложились с ним конструктивные отношения.

Мы обсуждаем различные вопросы и находим решения в виде разработки законопроектов и их принятия в интересах жителей региона. Отмечу, что выстроено эффективное взаимодействие между профильными министрами Правительства области и всеми депутатами.