Сегодня, 9 июля, на заседании избирательной комиссии Саратовской области председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова рассказала о ходе выдвижения кандидатов на избирательных кампаниях, которые пройдут в Единый день голосования 19 сентября на территории Саратовской области.

— На территории Саратовской области по четырем одномандатным округам проходит федеральная избирательная кампания – это выборы в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и 126 кампаний в органы местного самоуправления, в том числе в город Саратов. В рамках местных кампаний на сегодняшний день выдвинулось 18 кандидатов, из них путем самовыдвижения 13 кандидатов, а также три кандидата от политической партии «Яблоко» и два от партии «Родина», — проинформировала Ирина Романова.

Председатель областного избиркома отметила, что основная задача избирательной комиссии области – организовать безопасный и легитимный голосования на всех без исключения выборах которые пройдут 19 сентября на территории нашего области.

— Относительно избирателей у нас широкий спектр задач. Прежде всего – это обеспечение санитарной безопасности на избирательных участках в дни голосования, а также информирование населения о предстоящей избирательной кампании и возможностях для реализации их активного избирательного права. Ради более комфортного и безопасного голосования избирателям предоставляется возможность голосовать в течение нескольких дней – 17, 18 и 19 сентября Что касается кандидатов, то наша задача создать им необходимые условия для ведения избирательной кампании. Чтобы соблюдался принцип равенства между кандидатами, чтобы все было в рамках законодательства, — заявила Ирина Романова.

Также она проинформировала о том, что для окружных избирательных комиссий поступили сканеры, которые позволят ускорить и упростить проверку на подлинность подписи избирателей, собранные кандидатами в депутаты для регистрации на выборах в Государственную думу.

— Этот комплекс с искусственным интеллектом сканирует и оцифровывает подписные листы кандидатов, затем введенные от руки персональные данные распознаются и сравниваются с данными из регистра избирателей. Он позволит оперативно решить спорные моменты в случае их возникновения,- пояснила председатель облизбиркома.