Романтиков не остановить даже в период карантина. Так 30 марта в магазине на улице Чернышевского мужчина украл мягкую игрушку в виде слона.

24-летний продавец магазина добавил при обращении в полицию, что украденная вещь стоила 1,75 тысячи рублей.

Благо правоохранители сработали быстро и в тот же день задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний уголовник, который уже привлекался за подобное преступление.

На романтичного грабителя завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.