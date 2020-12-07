Участники расширенного заседания Комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом» обсудили итоги реализации национального проекта «Экология» в 2020 году.

Росатом выстраивает комплексную систему обращения с отходами I и II классов, которая включает в себя создание государственной информационной системы и производственно-логистической инфраструктуры для их переработки.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев отдельно остановился на создании государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I-II классов. Федеральный экологический оператор весной 2020 года завершил первый этап — сформировав функционал личных кабинетов участников системы. В сентябре 2020 с началом тестирования отдельных модулей к системе присоединились предприятия из более 40 регионов России.

Для переработки отходов Федеральный экологический оператор создает сеть экологических технопарков, оснащенных наилучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Продукты такой

переработки могут быть применены при производстве электроники, агрохимикатов, в металлургии.

Первые четыре экотехнопарка будут созданы на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия в Саратовской, Кировской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Проектная документация подготовлена, проведены общественные

обсуждения и получено положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Участники обсуждения отметили важность научно-технологического сопровождения экологических проектов Росатома.

Александр Мажуга, профессор РАН, ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, рассказал о роли вузов и научных организаций в проектах Госкорпорации «Росатом». По инициативе Федерального экологического оператора РХТУ им. Менделеева создан Консорциум «Передовые ЭкоТехнологии», в который вошли ведущие вузы страны.

На площадке Консорциума ведется разработка технологий, экспертные обсуждения, разрабатываются программы сетевого образования в области промышленной экологии и популяризации экологического движения.