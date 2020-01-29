Старейший страховщик России открывает новые современные офисы и агентские центры, призванные повысить уровень удовлетворенности россиян страховыми услугами, а также создать комфортные условия для работы агентов. Сегодня новый универсальный агентский офис «Росгосстраха» появится в Саратове. Для его торжественного открытия сюда с рабочим визитом прибыл Хусан Махмудов — управляющий директор Блока регионального бизнеса компании «Росгосстрах», которая входит в группу «Открытие».

— «Росгосстрах» — исторически агентская компания, для которой агенты всегда были и остаются главным ресурсом и достоянием, — говорит Хусан Махмудов. — В прошлом году только за первые три квартала наша команда агентов увеличилась более чем на 11 тысяч человек. По данным ЦБ, по итогам трех кварталов «Росгосстрах» занимает 1-е место по численности агентского корпуса – 38 тысяч 490 человек.

Сегодня «Росгосстрах» предлагает понятную и прозрачную систему мотивации. Для компании важно, чтобы агенты поняли, что могут зарабатывать достойные деньги и жить только на деньги, заработанные страхованием. Поэтому в компании разрабатываются новые страховые продукты, совершенствуется система обучения агентов.

— Это иной подход к профессии страхового агента, иное восприятие ее обществом и более высокий общественный статус, — отметила директор Саратовского филиала Валентина Усачева. — Чтобы агент обладал этим статусом и имел необходимые для работы компетенции, мы направляем существенные инвестиции в развитие и поддержку агентского канала. В «Росгосстрахе» выстроена многоуровневая система обучения, в том числе дистанционного, создан круглосуточный канал информационной поддержки агентов.

Новый универсальный офис «Росгосстраха», расположенный на улице Высокая, 12а, оформлен с использованием новых единых для компании корпоративных стандартов дизайна и брендирования.

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Саратовской области — это более 600 сотрудников. Во многом именно они обеспечивают компании прочные позиции на региональном страховом рынке, подчеркнула Валентина Усачева:

— Создававшийся без малого 100 лет назад для защиты жилья от пожаров и других напастей, «Росгосстрах» и сегодня продолжает активно страховать дома и квартиры россиян. В Саратовской области компания входит в число лидеров по этому виду страховых услуг: офисы «Росгосстраха» есть в 32 районах, под нашей страховой защитой — более 10 тысяч домов и квартир наших земляков. И, конечно же, мы расширяем и модернизируем нашу продуктовую линейку, чтобы агенты могли обеспечить клиентам комплексную страховую защиту их жизни, здоровья и имущества.