Сотрудник Росгвардии по Саратовской области Андрей Иванов 20 июня во время экскурсии на археологическом раскопе золотоордынского города Укека нашел старинную монету. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Мужчина хотел сделать фотографию на память и внезапно обнаружил ее. Он сразу показал ее экскурсоводу, а потом передал находку сотрудникам исторического парка.

Монету, предположительно XIV века, передадут в фонды Саратовского областного музея краеведения.

Директор исторического парка «Россия — моя история» вручил сотруднику Росгвардии благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и неравнодушие к вопросам сохранения культурно-исторического наследия своей малой Родины.