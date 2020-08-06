Сегодня, 6 августа, из окна второго этажа общежития на Соколовогорской улице выпал полуторагодовалый малыш и первый, кто ему помог, стал офицер Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе гвардии.

Капитан полиции Дмитрий Крылов шел к своему автомобилю и услышал хрипы из кустов. Когда он подошел ближе, то увидел ребенка и москитную сетку. Правоохранитель тут же вызвал спасателей и оказал ребенку доврачебную помощь.

Прибывшие медики госпитализировали малыша.

Напомним, следователи начали проверку по этому инциденту.