Пьяный мужчина их Хвалынска Саратовской области строил «догонялки» с росгвардейцами, сообщает пресс-служба регионального управления гвардии.

Сегодня ночью патрульные Росгвардии получили сообщение о том, что водитель Ford на улице Степана Разин ведет себя неадекватно и грубо нарушает правила дорожного движения. Он проигнорировал требования об остановке от сотрудников ГИБДД и продолжил движение, пытаясь уйти от преследования правоохранителей. Поравнявшись с автомобилем нарушителя, экипаж гвардии блокировал его, не дав возможности скрыться. В ходе успешных совместных действий сотрудников Росгвардии и полиции 40-летний водитель, находившийся в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, был задержан.

Выяснилось, что нарушитель пьян и уже лишен водительских прав за подобное нарушение. На него возбуждено уголовное дело.