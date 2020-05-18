В Балакове Саратовской области сотрудники Росгвардии помогли найти двух потерявшихся детей. Об этом сообщает пресс-служба регионого управления гвардии.

15 мая в правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая потеряла двух маленьких сыновей четырех и пяти лет. Женщина сообщила, что дети ненадолго пропали из поля её зрения, она попыталась найти их сама, но безуспешно. На данное обращение быстро отреагировали сотрудники Росгвардии. К поискам малышей были подключены все наряды вневедомственной охраны в городе. Сотрудники службы осмотрели все места неподалеку от дома и уже через 10 минут нашли потеряшек в ближайшем супермаркете. Оказалось, дети играли и забрели в магазин, но дорогу домой найти самостоятельно не смогли. Мальчиков вернули маме. Семья малышей выразила благодарность сотрудникам за помощь.

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