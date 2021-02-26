Ушедшая неделю назад из дома в Заводском районе Саратова юная беглянка развлекалась в шумной компании. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Вечером в четверг, 25 февраля, сотрудники Росгвардии прибыли по вызову в один из домов в Заводском районе. Жители дома жаловались на отдыхающую в подъезде компанию шумных подростков.

Во время проверки тинейджеров выяснилось, что среди них находится 16-летняя девушку, ушедшая из дома неделю назад и находившуюся в федеральном розыске. Ее передали родственникам.