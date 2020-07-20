В адрес начальника управления Росгвардии по Саратовской области генерал-майора полиции Геннадия Макарова пришло благодарственное письмо от жителя Маркса Олега Кичапина. Об этом сообщили в пресс-службе гвардии.

Мужчина является отцом четырех дочерей, он потерял смартфон, в чехле которого лежали документы, банковские карты и три тысячи рублей.

Эти вещи обнаружили правоохранители и позвонили одной из дочерей мужчины. Та взяла трубку и уже через пару минут находка была у ее законного владельца.

В письме мужчина поблагодарил росгвардейцев за бескорыстие и ответственную службу, сотрудников поощрят.