В прошедшие выходные сотрудники Росгвардии помогли потерявшейся в Саратове 76-летней женщине вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Поздним вечером 9 января к ним обратились жители Кировского района города. Они заметили блуждающую пенсионерку на Цветочной улице.

Росгвардейцы пообщались с ней и поняли, что та заблудилась и не помнит где живет. Усадив гражданку в свой автомобиль, правоохранители выяснили через дежурную службу, что пенсионерка может проживать в Ленинском районе.

Ее доставили до отдела полиции и передали ожидавшим там родственникам. Те поблагодарили сотрудников вневедомственной охраны за быструю и оперативную помощь.