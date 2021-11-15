Ночью 14 ноября сотрудники Росгвардии города Энгельса эвакуировали жильцов и взяли под охрану район многоквартирного жилого дома по улице Урицкого в Энгельсе, где произошёл пожар.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о возгорании подвального помещения многоквартирного жилого дома.
Правоохранители оперативно прибыли на место ЧП, помогли эвакуировать жильцов, среди которых были дети, взяли под охрану потенциально опасную территорию.
ЧП устранили, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП устанавливаются.